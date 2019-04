Tentano di rapinare una sala scomesse a Castellarano

Tre ragazzi di circa 22 anni, tutti di Castellarano, sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso in seguito ad un episodio in cui hanno cercato di derubare una sala scommesse in via Manzoni a Castellarano. Nel furto, due di loro cercavano di forzare le inferriate della finestra con un seghetto, mentre il terzo faceva da palo. E’ stato però un testimone a lanciare l’allarme al 112, inducendo i malviventi a fuggire via, mentre uno di loro è stato fermato e arrestato. Le indagini hanno infine permesso di risalire anche agli altri due responsabili, facendo finire nei guai la banda.