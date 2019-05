Tentano un colpo fuggendo, tornano il giorno dopo e vengono arrestati

Due napoletani di 58 e 38 anni sono stati denunciati per tentato furto aggravato a San Martino in Rio per aver cercato di portare a termine un colpo ai danni di un’azienda di abbigliamento nella zona industriale di San Martino in Rio il 9 aprile scorso, fuggendo e poi tornando il giorno dopo per cercare di portare a termine l’opera. Sono stati però fermati nella zona industriale dai carabinieri della stazione locale e trovati in possesso di strumenti da scasso. Una volta confrontate le immagini di video sorveglianza, non ci sono più stati dubbi e sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.