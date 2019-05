Tenta di rubare generi alimentari, arrestato marocchino

Un marocchino è stato denunciato per tentato furto dai carabinieri dopo aver cercato di rubare generi alimentari al Lidl di via Lungo Crostolo: entrato come un normale cliente, è stato notato mentre appoggiava la borsa della spesa vicino alla porta d’ingresso, con l’intenzione di uscire per poi ritornare verso l’ingresso facendo aprire la porta e arraffare la busta con la spesa. L’escamotage è stato però segnalato al responsabile del supermercato che ha raggiunto il 42enne il quale ha lasciato lì la spesa ed è fuggito. Il gestore ha quindi sporto denuncia ai carabinieri che sono riusciti a risalire al marocchino, denunciandolo.