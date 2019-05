Tenta di rubare abiti da un negozio, denunciata per furto aggravato

Una donna di 37 anni residente a Cinisello Balsamo in Brianza, è stata denunciata dai carabinieri reggiani per aver rubato alcuni capi di abbigliamento ai danni del Super-Rossetto di via Pasteur. Notata dagli addetti dell’attività commerciale per il suo fare sospetto, è stata fermata dopo essere uscita senza fare acquisti. Nella sua borsa, i militari hanno rinvenuto diversi indumenti a cui erano stati rimossi i dispositivi anti taccheggio con delle forbici, per un valore di oltre 100 euro.