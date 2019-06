Telefono Azzurro, 101 partite per la gioia dei bambini

Bagno di folla nella giornata finale del Telefono Azzurro, la manifestazione organizzata prima dalla Cupola, poi dal Sant’Agostino e infine dal Santos 1948, giunta alla 19esima edizione. Il Telefono Azzurro è iniziato infatti nell’ormai lontano 2001 da un'idea di Paolo Ferri, all'epoca dirigente della Cupola, passato poi nel 2003 all'attuale organizzazione prima come Sant'Agostino e, dopo la fusione, come Santos 1948.

Nell'edizione 2019, che si è consumata per 50 giorni circa nel mese di maggio, precisamente il 3, per concludersi poi al termine delle prime due settimane di giugno, sabato 14, un lungo periodo durante il quale sono state giocate la bellezza di 101 partite divise su due campi da calcio a 7 e altri due campi di calcio a 5, sempre nella splendida struttura del comunale Lari in via Clelia Fano, gestito dal Santos 1948. All’edizione 2019 hanno preso parte ben 17 società provenienti da tutta la provincia, suddivise in 52 squadre per 6 categorie (dai 2013 ai 2008).

Durante la serata finale il presidente del Santos, Giovanni Anceschi, ha consegnato ai volontari dell’associazione beneficia Telefono Azzurro, presenti al campo, parte delle quote d'iscrizione al torneo, come donazione all'Associazione a tutele dell’infanzia. Anche quest’anno impeccabile l’organizzazione di Fabio Micheletti, ex direttore generale del Sant’Agostino, oggi attivissimo consigliere del Santos, che ha tra l’altro organizzato un eccellente servizio di ristorazione, in collaborazione con Monica Fornaciari e Marco Scinnicariello, che ha permesso a migliaia di persone di trascorrere splendide serate all’insegna dello stare assieme e del calcio giovanile. Le partite sono state arbitrate in parte dai dirigenti e volontari del Santos e da alcuni direttori di gara del Centro Sportivo che hanno gestito tutte le fasi finali.

A livello di risultati, nella categoria Primavera a 7, ossia i ragazzi nati nel 2008, i boy del Progetto Aurora battono quelli del Progetto Intesa col risultato di 5-1, aggiudicandosi il titolo. Nell’Arcobaleno, ossia i bimbi nati nel 2009, il Santos Bianco viene sconfitto dall’Ambrosiana 2.0 col punteggio di 2 a 1, mentre nei Cuccioli, quindi i bimbi nati nel 2010, la Virtus Bagnolo Blu ha la meglio della Reggio United per 4-2.

Nei Debuttanti 2011, sempre a 7 giocatori, la Reggio United Bianca rifila un tris di reti alla Virtus Bagnolo, che non riesce a rispondere a tono alla diretta rivale, mentre nella categoria Superdebuttanti a 5, la Reggio United viene sconfitta dalla Boiardo Maer Rossa, dopo una finale tiratissima terminata col risultato di 3-2. Nell’ultima categoria in questione, ossia i Mini Esordienti, che hanno giocato la loro finale mercoledì 12 invece di sabato, come le altre, a conquistare il titolo 2019 è stata l’Arcetana, che ha battuto la Reggio United per 3-2.