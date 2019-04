Tangenziale di Rivalta, approvato il progetto

E’ stato approvato dalla giunta comunale di Reggio Emilia il progetto definitivo della tangenziale di Rivalta che ha portato a termine l’ultimo atto di sua competenza sulla realizzazione dell’infrastruttura in questione. La modifica di maggior rilievo però riguarda l’ampliamento della fascia di mitigazione ambientale. Il progetto sarà da adesso in poi portato avanti dalle strutture dell’amministrazione che avvieranno le procedure appalto con conseguente assegnazione dei lavori prevista per la fine dell’anno in corso.