Stuprò una ragazza vicino al campo da baseball, condannato a 7 anni

Condannato a 7 anni e due mesi Myrloslav Prayzner, l’ucraino 25enne che nel luglio scorso ha stuprato una ragazza reggiana di 24 anni in via Petit Bon dietro al campo da baseball. Prayzner, attualmente nel carcere di Modena, è stato condannato a 7 anni in primo grado con il rito abbreviato beneficiando dello sconto della pena di un terzo, e ha poi ammesso la sua responsabilità, dicendo di non ricordare nulla di quella sera poiché ubriaco. Previsto anche il pagamento una provvisionale di 40.000 euro alla vittima.