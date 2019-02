Due persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio uscito da una stufa difettosa all’interno del loro appartamento in via Newton a Reggio Emilia. Le vittime sono state trasportate a Faenza per essere trattati in camera iperbolica, per poi essere trasferiti a Reggio Emilia in condizioni non gravi al Santa Maria Nuova. L’allarme è scattato poco prima delle 8, e ha permesso di evitare il disastro grazie al tempestivo intervento dei soccorsi.