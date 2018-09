Studenti accalcati per prendere l’autobus

Nell’ex caserma Zucchi, decine di studenti delle scuole superiori e medie si sono precipitati per salire sull’unico autobus della linea 2 per Sant’Ilario. La scena si ripete spesso per i tanti passeggeri che hanno vanno in quella direzione, ma la situazione di ieri è stata peggiore del solito: uno degli autobus infatti ha saltato una corsa.

Come risultato, agli alunni che frequentano le medie si sono aggiunti quelli delle scuole superiori. Il risultato è stata una ressa per pochi spazi in piedi, che sarebbe potuta degenerare e diventare molto pericolosa soprattutto per i più piccoli.

La stessa situazione però si verifica anche nella direzione opposta, verso Rubiera, con autobus sempre molto pieni e ragazzi che addirittura non riescono a salire.