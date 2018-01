Studente trovato con la marijuana nelle mutande

Non solo nascondeva la marijuana nelle mutande, ma aveva anche il bilancino in tasca. Così è stato trovato uno studente sedicenne a San Martino in Rio, nel Reggiano, denunciato dai carabinieri alla Procura per i minorenni di Bologna.

Il ragazzo era stato notato ultimamente in compagnia di altri più ragazzi grandi, conosciuti come assuntori. L'altra sera è stato controllato mentre era a bordo di un'auto ferma nel centro del paese insieme a tre maggiorenni. In tasca, lo studente aveva un bilancino di precisione, in uno zaino erba trita e nelle mutande una busta di cellophane con 23 grammi di marijuana. Dopo la denuncia, i carabinieri lo hanno riaffidato ai genitori.