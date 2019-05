Straniero senza biglietto manda in frantumi un vetro di un autobus

Un uomo, descritto come straniero, ha inseguito l’autobus da cui era stato costretto a scendere poiché sprovvisto di biglietto, per poi mandarne in frantumi il vetro utilizzando un cestino. Infine, è scappato prima dell’arrivo della polizia. E’ successo tra via Foscato e via Campobasso, dove l’autista ha dapprima invitato l’uomo ad acquistare un biglietto, e poi ha dovuto costringerlo a scendere. Il passeggero però ha reagito in modo aggressivo, forzando una porta, colpendo a calci e pugni il mezzo e infine lanciando un cestino dei rifiuti contro uno dei vetri del veicolo.