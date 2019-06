Straniero palpeggia poliziotta, scarcerato

“Ha palpeggiato una poliziotta in divisa a Reggio Emilia, e poi s’è reso protagonista di atti osceni. Eppure l’uomo, uno straniero, è stato subito scarcerato perché il giudice ha ritenuto tenue l’accaduto. L’uomo non può essere espulso in quanto comunitario, ma ha avuto l’intimazione a lasciare l’Italia. Intendo scrivere al collega Bonafede per chiedere spiegazioni e valutare un’ispezione. È inaccettabile che qualcuno possa mettere le mani addosso a una donna, soprattutto se è in divisa e in un ufficio di Polizia!”. Sono le dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Salvini, riguardo al caso di atti osceni causati negli uffici della Polfer di Reggio Emilia.