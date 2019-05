Stalla abusiva a Cavriago, denunciate 11 persone

Scoperta a Cavriago una stalla abusiva che ha portato al sequestro di 16 cavalli e alla denuncia di 11 persone indagate per maltrattamento di animali, ricettazione e violazione delle normative ambientali e sulla gestione dei rifiuti: nel casolare adiacente infatti, le forze dell’ordine hanno rinvenuto 9 stranieri in condizioni igienico sanitarie precarie in affitto, che usufruivano degli spazi per depositare capi d'abbigliamento e apparecchiature elettroniche di cui non è stata ancora accertata la provenienza. Nel cortile invece erano presenti rifiuti di vario genere, tra cui quelli catalogati come pericolosi.