Comune, bilancio ok: avanti manovra per investire

“Non sono emersi debiti fuori bilancio, la situazione che emerge non presenta scostamenti rilevanti da alterare gli equilibri” ma avanti “con le necessarie modifiche” sull’utilizzo dell’avanzo 2017. La giunta comunale di Reggio affronta con questo spirito una nuova variazione di bilancio (dopo quella da cinque milioni di euro approvata in Consiglio il 28 maggio): il documento aggiornato viene illustrato stasera in commissione consiliare, domattina sara’ valutato dai revisori dei conti e approdera’ al voto in Consiglio comunale il 23 luglio. Nella proposta di variazione di luglio previsti ulteriori investimenti, dalla bretella di Rivalta al palasport Bigi, dalla basilica della Ghiara alla biblioteca Panizzi, cosi’ come contributi agli organismi partecipati. Si procede dunque all’applicazione di una parte dell’avanzo d’amministrazione 2017 per un importo di 1.751.887 euro, di cui oltre 1,4 milioni da destinare a spese correnti e 323.185 euro a investimenti. Spuntano inoltre maggiori entrate rispetto al previsto per l’utile Iren (+566.706 euro) e per il recupero dell’evasione dell’Imu (+1.350.000 euro).