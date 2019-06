Reggio Calcio ko contro la Juve Club al 15° Memorial Chiarino Cimurri

LORENZO CHIERICI

Sotto gli occhi di Giuliana Cimurri, moglie del compianto Chiarino e di fronte a circa 700 persone che hanno gremito la tribuna e il bordo campo del sintetico di via Mutilati del Lavoro e dopo un mese intenso nel quale si sono disputate la bellezza di 54 partite, la Juventus Club ha vinto la 15^ edizione del Torneo Chiarino Cimurri, riservato alla categoria Esordienti, battendo la Reggio Calcio al termine di una finale bellissima, con le due squadre rivali che, dopo l’assegnazione dei rispettivi trofei, hanno sfilato assieme guadagnandosi l’applauso del pubblico non solo quindi per il magnifico spettacolo offerto. La Juventus Club ha vinto per 3-1 passando in vantaggio con una rete da cineteca del calcio di Bottarelli, che ha colpito di collo esterno al volo una palla che arrivava alta da dietro, depositandola sotto l’incrocio opposto. Il raddoppio è stato di Panigada in contropiede, mentre il terzo centro, che ha chiuso la gara, lo ha messo a segno Modicamore. Filippo Farri ha invece accorciati le distanze per la Reggio Calcio. Al termine del torneo sono stati assegnati anche i premi individuali: il titolo di miglior portiere è andato a Simone Prati dello Sporting Chiozza, che non ha però ritirato il premio a causa della tragica scomparsa del tecnico di quella squadra, Francesco Rossi, in campo coi suoi ragazzi pochi giorni fa, deceduto nel tragico incidente in romagna dei giorni scorsi, in memoria del quale è stato osservato un minuto di raccoglimento prima delle due finali. Dario Bottarelli della Juventus Club Parma ha invece vinto il titolo di capocannoniere, che gli è stato consegnato da Raffaele Nuzzo, ex portiere di Inter e Reggiana. Il miglior attaccante è stato invece Andrea Baldari del Corlo, premiato da Paolo Cilloni, dirigente della Tricolore Reggiana, società organizzatrice dell’evento; il titolo di miglior difensore è andato ad Alessandro Agnesini del Terre Matildiche, mentre Jurgen Sulkiaj della Tricolore Reggiana è stato votato come migliore centrocampista.

Nell’altra finale, quella per il terzo posto, il Guastalla ha avuto la meglio sulla Tricolore Reggiana, padrona di casa, dopo una partita tiratissima, con i padroni di casa che segnano due gol su punizione con l’ottimo Clarence Malaj, ai quali hanno risposto le reti di Chierici e Denis Houdra. Una punizione di Andrea Baiocchi da lontano, che con la quale ha infilato il pallone sotto l’incrocio dei pali grazie a un tiro-cross velenoso, ha sancito il 3-2 per i ragazzi del Guastalla.