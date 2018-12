Sparito dopo l’accusa di truffa, ricompare alla guida di un furgone di clandestini

Sergio Petroni, 49enne ex agente Ina Assitalia, sarebbe stato condannato il 10 dicembre scorso a 4 anni per una truffa nel quale sarebbero spariti 10 milioni di euro, dopo essere stato arrestato alla guida di un furgone carico di clandestini. Petroni avrebbe in seguito avvertito della sua assenza in aula per il giorno della seduta, facendo poi perdere le sue tracce. In seguito sarebbe poi stato trovato per l’appunto alla guida del veicolo pieno di clandestini, dopo aver pubblicato una foto nel quale l’uomo beve un drink in un locale, con la descrizione “Meritato relax dopo una giornata di lavoro”.