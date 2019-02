Spari contro i ristoranti, un’altro caso a Reggio Emilia

Riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica in seguito ai fatti della scorsa settimana dove alcune pizzerie gestite da Campani sono state prese di mira da colpi di arma da fuoco durante la notte, probabilmente come atto intimidatorio. Pasquale Calabrese e Luigi Celio, i proprietari dei rispettivi ristoranti “La Perla” di Cadelbosco e il “Piedigrotta 3” di Reggio Emilia, non rilasciano dichiarazioni. L’ipotesi degli investigatori è che siano gesti a scopo di estorsione.