Spari contro un ristorante a Cadelbosco

Attacco a colpi d’arma da fuoco contro la vetrata del ristorante pizzeria “La Perla” di Cadelbosco Sopra, dove i carabinieri hanno eseguito un sopralluogo in seguito al rinvenimento di quattro fori di proiettile sulla porta d’ingresso dell’attività. “Un atto intimidatorio”, hanno ipotizzato gli inquirenti riguardo all’episodio avvenuto durante le prime ore del mattino in via Monsignor Saccani. A commentare la vicenda anche il sindaco di Cadelbosco, Tania Tellini: “La stessa gestione da 25 anni, mai avuto alcun problema: se tutto fosse confermato sarebbe davvero inquietante e preoccupante. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini registrate dai varchi pubblici, sui quali abbiamo investito molto”.