Spari alle pizzerie, domani l’udienza di convalida

Il procuratore capo Marco Mescolini, commentando l’arresto dei tre responsabili dei gesti intimidatori ai danni dei ristoranti che si sono susseguiti nelle ultime settimane, dichiara: “Il pizzo a Reggio Emilia non c’e’ e non comincia questa settimana”. Si tratta dei fratelli Mario, Michele e Cosimo Amato, figli di uno dei condannati per mafia nel processo Aemilia contro la ‘ndrangheta. I tre giovani sono accusati di tentata estorsione aggravata e continuata per aver recapitato agli esercenti biglietti di minacce. Prevista per domani l’udienza di convalida.