“Voci di una sparatoria a Villa Cella poco più di mezz’ora fa, in una nota pizzeria, se confermata sarebbe un ennesimo grave fatto, altro che la ‘Città delle Persone'”. Il messaggio è stato pubblicato martedì sera da Gianluca Vinci sulla sua pagina Facebook. La questura si mobilita ed invia due volanti sul posto, ma non viene trovato alcun riscontro. Infatti, non c’è stata alcuna sparatoria, tantomeno una segnalazione alle forze dell’ordine.