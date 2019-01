Spacciatore seriale arrestato per la seconda volta

Identificato come uno dei frequentatori delle ex Reggiane, nel quale si sarebbe dedicato allo spaccio di stupefacenti, il 12 dicembre scorso sarebbe stato arrestato dai carabinieri dopo aver trovato nella sua abitazione una quarantina di dosi di cocaina. Il 20enne marocchino Abdellatif Lehlali avrebbe quindi spostato la sua base operativa all’interno di una distesa di un bar in zona Santa Croce, dove sarebbe stato arrestato, dopo aver venduto una dose a un cliente.