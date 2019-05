Spacciatore colto in flagranza di reato, a Reggio Emilia

Colto in flagranza un giovane reggiano che si aggirava con fare sospetto nei pressi di un esercizio pubblico di via Brigata Reggio, seguito da tempo dai militari. Gli uomini dell’arma infatti, dopo averlo identificato, hanno perquisito l’uomo trovandogli addosso denaro contante per circa 450 euro oltre a due telefoni cellulari. Il successivo controllo eseguito nell’abitazione occupata dall’albanese ha dato conferma dei sospetti dei carabinieri, che hanno trovato circa 26 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, nascosti in un cassetto del comodino della sua camera da letto.