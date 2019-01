Soffoca per un boccone al ristorante

Ricoverato in serie condizioni un uomo di 69 anni colto da un malore durante una cena nel ristorante Roadhouse di via Chinnici: un boccone andatogli di traverso infatti, sarebbe bastato a soffocarlo. Durante una cena in compagnia di due donne, l’uomo avrebbe iniziato a dare segni di soffocamento, venendo soccorso da una volontaria della Croce Rossa di Rubiera, in un tavolo vicino. Successivamente sarebbero giunti anche i soccorsi del 118 che avrebbero tentato di rianimare la vittima. In condizioni da subito molto gravi, l’uomo sarebbe stato ricoverato a Reggio Emilia.