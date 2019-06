Sicurezza al centro delle campagne elettorali

Al centro della campagna elettorale per il ballottaggio di Reggio Emilia, tra il sindaco uscente Luca Vecchi e lo sfidante di centrodestra Roberto Salati, emerge il tema della sicurezza urbana. Dopo l’aggressione a due agenti della Polizia locale e quella di una donna in piazza Prampolini, la Lega si esprime: “Questi sono giorni molto difficili sul tema sicurezza in città ed è uno dei motivi per cui per la prima volta i cittadini hanno deciso di mandare al ballottaggio il sindaco uscente”, dichiara Matteo Melato. “La sicurezza non è una priorità dell’amministrazione e del suo sindaco Luca Vecchi, e non lo sarà di certo in futuro nonostante le solite promesse”, termina.