Sfrattato di casa per arretrati, va via coi mobili dell’appartamento

Un operaio di 29 anni è stato sfrattato dal suo appartamento in seguito ad alcuni arretrati sull’affitto, in zona Santa Croce. L’uomo ha quindi consegnato al proprietario le chiavi di casa, andandosene via però portandosi dietro tutti i mobili dell’abitazione. Il 29enne infatti aveva pensato di trasferirsi in un nuovo appartamento insieme al mobilio della casa precedente, appartenente però al proprietario dell’immobile. Quest’ultimo si è quindi rivolto alle autorità, denunciando l’inquilino per appropriazione indebita.