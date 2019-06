Sequestrati 130 chili di marijuana a Reggio Emilia

La polizia reggiana ha sequestrato 130 chili di droga ritrovati all’interno di un auto guidata da un uomo all’interno dell’ex Caserma Zucchi. Gli agenti infatti hanno trovato il guidatore, 27enne albanese che ha provato ad allontanarsi dal mezzo, venendo però bloccato e arrestato. Dalle analisi risulta che i campioni avessero ancora tracce di sabbia sulle confezioni facendo ipotizzare che la droga sia arrivata sulle coste della Puglia dove è stata poi trasportata in altre regioni. In seguito alla perquisizione nel domicilio dell’arrestato, sono stati trovati anche 8.000 euro in contanti.