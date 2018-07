Imprese, tra aprile e giugno ce ne sono 238 in più

Nel trimestre aprile-giugno le imprese della provincia di Reggio Emilia sono aumentate di 238 unita’, per effetto di un saldo positivo tra 805 nuove attivita’ aperte nel trimestre e 567 aziende che, nel medesimo periodo, hanno chiuso. Sono cosi’ 54.888 le realta’ produttive del territorio reggiano. A fornire i numeri e’ l’ufficio Studi della Camera di commercio provinciale, che rileva come gli incrementi piu’ consistenti, in termini assoluti, sono quelli registrati nel commercio. Il settore infatti, con un aumento di 63 unita’, ha raggiunto le 10.893 imprese. A seguire le attivita’ manifatturiere, che sono passate da 7.571 a 7.605, con 34 unita’ in piu’ ed un incremento dello 0,5%. Fra i servizi orientati al settore produttivo hanno mostrato una maggiore dinamicita’ le attivita’ professionali, scientifiche e tecniche che sono passate da 1.913 di fine marzo 2018 a 1.944 di giugno, con un incremento dell’1,6%. In particolare sono cresciute le attivita’ di consulenza aziendale e gestionale, design e disegno grafico, consulenza in materia di sicurezza e consulenza tecnica. Trend positivo anche per l’aggregato “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” che e’ salito a 1.390 aziende (piu’ 1,5%) grazie soprattutto all’apporto dato dalle attivita’ di servizi per edifici e paesaggio (15 imprese in piu’ in tre mesi). Fra le 3.249 imprese che si occupano di servizi destinati alla collettivita’ sono in aumento quelle che svolgono attivita’ in campo artistico, sportivo e di intrattenimento (settore, quest’ultimo, che comprende anche discoteche, sale da ballo e sale giochi) che, con un incremento dell’1%, hanno raggiunto le 706 unita’. In lievissima flessione, infine, le imprese agricole: nel secondo trimestre del 2018 sono calate, dello 0,1%, scendendo a 6.075 unità.