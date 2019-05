Scontro stradale a Puianello, uno dei due coinvolti fugge via

Incidente stradale a Puianello dove due auto si sono scontrate sulla variante alla Statale 63, per fortuna senza gravi conseguenze. Uno dei due conducenti è stato trasportato all’ospedale di Reggio Emilia con un codice di media gravità, mentre il guidatore della seconda vettura coinvolta non si è fermato né per prestare soccorso né per accertarsi di ciò che era accaduto. Si cerca adesso di risalire all’identità del pilota.