Sciopero degli operai Iren, chiesta più sicurezza

Indetto uno sciopero degli operai Iren, annunciato da Cgil, Cisl e Uil, che consisterà in un presidio davanti all’impianto in via Gonzaga dove ieri sarebbe morto un uomo mentre lavorava, in seguito all’esplosione di un Silos di acetilene che ha coinvolto la vittima uccidendola sul colpo.

“Un tragico evento che si sarebbe potuto evitare, come in tutti quei casi dove le norme di sicurezza sul lavoro non sono rispettate e messe in pratica nel lavoro di tutti i giorni”, ma “ancor di piu’ laddove si appaltano e subappaltano al massimo ribasso, interi pezzi di attivita’ nella stessa azienda”, commentano i sindacati.

La richiesta di questi ultimi, è di “intervenire in modo selettivo e più ampio in merito a controlli, prescrizioni e sanzioni alle imprese per impedire in futuro il ripetersi di tragici episodi di questa natura”.

