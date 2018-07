Scandiano flagellata dalla grandine, fiume d’acqua in pieno centro

Il centro di Scandiano, corso Vallisneri, trasformato in un fiume d’acqua e completamente imbiancato, come se fosse inverno, dalla grandinata. Chicchi grandi come palline da golf che hanno rotto vetri e danneggiato seriamente centinaia di macchine. Scandiano, ma più in generale tutta la zona ceramiche, continua ad essere martoriata dalle intemperie. Dopo il violento nubifragio di lunedì sera, il maltempo è tornato a colpire, stavolta con la grandine. Qui vi mostriamo un video postato da Meteo Reggio, che ritrae il centro di Scandiano, ma le testimonianze su Facebook sono numerose di utenti che mostrano gli effetti della grandinata un po’ in tutta la zona ceramiche. Al momento ai vigili del fuoco non risultano richieste di intervento e quindi, per fortuna, non ci sono stati grossi danni (a parte qualche vetro rotto e qualche auto danneggiata, ma purtroppo resta da registrare l’ennesimo evento atmosferico straordinario nel giro di poche ore. Resta da capire quali saranno le conseguenze per le coltivazioni.