Scambia candeggina per acqua e beve il liquido di una bottiglietta

Un 64enne di Toano è stato ricoverato al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per un’intossicazione causata dall’ingerimento involontario di candeggina, scambiata per acqua naturale. La vittima è stata infatti tratta in inganno dal contenitore del liquido e soltanto dopo aver deglutito una parte del liquido si è reso conto dell’errore. Una volta dato l’allarme, il personale del 118 ha allertato l’elisoccorso facendolo intervenire in estrema urgenza. Il paziente è adesso ricoverato, ma non in pericolo di vita.