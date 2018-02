Mancati rimborsi, espulso dal M5S il consigliere regionale Gian Luca Sassi

"Ho sbagliato e adesso sono pronto, giustamente, a pagarne le conseguenze", ha scritto lui stesso, aggiungendo: "in questi anni, ho restituito tutto quanto era nelle mie possibilità, mese dopo mese". Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gian Luca Sassi, reggiano, è stato espulso. Lo annuncia un post sul blog M5s. Sono 10 in totale gli esponenti del M5S espulsi dopo il caso delle restituzioni fantasma. Agli otto parlamentari annunciati nei giorni scorsi dal capo politico M5S Luigi Di Maio (Della Valle, Pisano, Buccarella, Martelli, Bulgarelli, Cecconi, Benedetti, Cozzolino) si aggiungono Francesco Cariello e Sassi, appunto, 'cacciati' con un post oggi in contemporanea alla terza tranche dell'inchiesta de Le Iene. Dei nove parlamentari tre (Cariello, Pisano, Della Valle) non sono ricandidati. La deputata Giulia Sarti, nel mezzo di un contenzioso giudiziario con il suo ex fidanzato per alcune somme sottratte a quelle da donare al fondo per il microcredito, si è invece autosospesa fino a che la vicenda non sarà chiarita.

Possibile che ora Sassi si dimetta dall'incarico.