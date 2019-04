Salvini e Zingaretti a Reggio Emilia per un faccia a faccia

I segretari Matteo Salvini e Nicola Zingaretti saranno a Reggio Emilia il 3 e il 4 maggio per un faccia a faccia che tratterà dei temi nazionali legati alle Europee e alle elezioni amministrative. Ad accompagnare i leader di Lega e Pd saranno il segretario provinciale del Pd Andrea Costa e il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, insieme alla squadra di candidati sindaci e consiglieri in gara per le elezioni del 26 maggio. Durante i due giorni di duello, Salvini arriverà il 3 maggio per una passeggiata nel centro storico e un comizio in piazza del Monte, mentre il 4 maggio Zingaretti giungerà per dare il via all’incontro.