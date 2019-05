Salvini a Reggio Emilia, in arrivo 118 unità di polizia in più

Secondo le parole del vicepremier Matteo Salvini, il piano potenziamento dell’ultimo anno ha portato a Reggio Emilia già 30 poliziotti in più in soli 5 mesi e nel progetto di riorganizzazione “la Questura di Reggio Emilia passerà da 220 a 338 operatori potendo quindi contare 118 unità in più oltre ai 65 carabinieri e 179 finanzieri già in forza”. Il ministro dell’Interno inoltre giungerà nella città del Tricolore per sostenere nella sua campagna elettorale il candidato sindaco del centrodestra Roberto Salati. Inoltre proseguendo sul tema, vengono citati i 224.000 euro destinati alla città di Reggio Emilia per finanziare i sistemi di video sorveglianza e gli oltre 3,7 milioni di euro impiegati nel progetto di manutenzione delle strade e delle scuole.