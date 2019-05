Sabrina Pignedoli approda in Parlamento Europeo

La giornalista Sabrina Pignedoli, del Movimento 5 stelle, ha raccolto 13.681 preferenze riuscendo quindi ad arrivare al Parlamento di Strasburgo, nonché unica candidata reggiana in Europa, mentre le altre due candidate della città del Movimento 5 stelle, Alessandra Guatteri ed Elena Mazzoni, sono rispettivamente settima e ottava. Non sarà eletta Roberta Mori del Pd, nonostante gli oltre 17.000 voti che però non bastano nella scala del partito democratico che la vede al terzultimo posto.