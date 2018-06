Sabato sera a Casalgrande il concerto di Noemi

Noemi, una delle voci più belle della giovane musica italiana, sarà la grande protagonista di ‘Casalgrande sotto la luna’: appuntamento per sabato 23 giugno alle ore 21,30 in piazza Martiri della Libertà (davanti al comune), ingresso libero. Noemi sta portando in tutta Italia il suo ultimo album con ‘La Luna Tour’, che contiene il singolo ‘Non smettere mai di cercarmi’ presentato all’ultimo Festival di Sanremo.

L’album ‘La Luna’ arriva a due anni distanza dall’ultimo ‘Cuore d’artista’ ed è composto da 13 brani inediti.

“Ho scelto il titolo ‘La Luna’ perché, come dice Vasco Rossi in «Dillo alla luna», mi piace l’idea di poter parlare alla luna, sperando che porti fortuna. E poi anche perché la Luna è un po’ diva, proprio come voglio vivere anch’io questo album”.

Il disco vanta alcune collaborazioni importanti tra cui quella con Francesco Tricarico che ha scritto per lei il brano dall’impronta blues/rock ‘La Luna Storta’; Tommaso Paradiso che firma ‘Autunno’ e Giuseppe Anastasi che le ha regalato il brano ‘L’attrazione’. Presente in tutto l’album con la sua anima e la sua eredità anche Lucio Dalla: Noemi lo rievoca nella scrittura e nella produzione di ‘Oggi non esisto per nessuno’ e in ‘Domani’, arrangiato con il celebre produttore Celso Valli.

Il grande concerto del 23 giugno sarà l’occasione per ascoltare i nuovi brani e i pezzi forti di un repertorio che ha reso Noemi una delle più belle realtà del panorama musicale italiano.

I bar saranno aperti. La circolazione nelle aree pedonali sarà limitata a partire dalle ore 17 fino alla fine del concerto. Sul sito del comune di Casalgrande (comune.casalgrande.re.it) sarà pubblicata la cartina con le indicazioni sugli accessi pedonali. Ci saranno 4 varchi di accesso all’area pedonale, posizionati nelle seguenti vie: via Canale, via Canaletto, via Botte, via Aldo Moro.