Rubò in Albania, rintracciato e arrestato a Brescello

Una guardia giurata notturna, ricercata per furto in Albania a causa di un colpo avvenuto nel maggio 2013, è stato raggiunto dai carabinieri in Italia che hanno notificato un mandato di cattura internazionale. L’uomo, residente nel comune di Brescello, è stato arrestato dai militari della stazione locale, e dovrà scontare la pena di un anno di carcere, estradato nel suo paese di origine.