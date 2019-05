Ruba un cellulare e minaccia la vittima con delle forbici

Un 30enne nordafricano è entrato in un ristorante spacciandosi per un normale cliente e poi, in un momento di distrazione del titolare, gli ha rubato il cellulare, per poi minacciarlo con un paio di forbici. Fuggito via, è stato inseguito dal titolare del negozio con cui ha avuto un’accesa discussione attirando l’attenzione degli agenti della Municipale in servizio su via Roma. Alla vista dei militari, l’aggressore ha gettato le forbici in un cestino ed è stato arrestato per rapina aggravata e porto di arma impropria.