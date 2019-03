Rompono una vetrina di un bar per tentare un furto, a Sant’Ilario

Alcuni malviventi hanno rotto la vetrata del bar Canali di via Roma a Sant’Ilario per poi entrare e cercare di rubare la macchina cambiamonete: il barista però ha allertato le autorità mettendo in fuga i ladri prima che riuscissero a compiere il furto. Le indagini hanno portato alla denuncia contro ignoti per tentato furto aggravato.