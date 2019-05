Rissa al Sali&Tabacchi, condannati 5 ex calciatori

Al termine del processo con rito abbreviato nei confronti di 5 ex calciatori della Reggiana, la pena decisa dal Tribunale è di due anni pena sospesa, nei confronti di Federico Angiulli, Simone Calvano, Otin Hector Lafuente, Jacopo Manconi, e Vasile Mogos. Assolto invece Marco Guidone per non aver commesso il fatto. Si tratta di una vicenda scoppiata nel 2016 dopo una lite scoppiata tra i calciatori e altri clienti del Sali&Tabacchi, finita con il ferimento di uno dei coinvolti.