Rissa tra giovani scatena il caos alla notte bianca di Cavriago

Rissa fra due gruppi di giovani alla Notte Bianca di Cavriago in via Rivasi, durante la quale uno dei ragazzi ha tirato fuori un coltello per aggredire un rivale. Quest’ultimo, per difendersi dalla minaccia, ha estratto e spruzzato dello spray al peperoncino creando il panico fra la folla, causando panico nell’area. Gli intossicati, in tutto una quindicina, sono stati soccorsi da una ambulanza della Croce rossa.