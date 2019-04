Rissa in un centro di accoglienza, grave un 22enne

Un ragazzo di 22 anni originario del Ghana è stato accoltellato durante una lite esplosa all'interno di un centro di accoglienza per stranieri, in via delle Sirene a Correggio. L’uomo è stato immediatamente trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, per poi essere trasferito al Maggiore di Parma. L'aggressore, un connazionale di 51 anni, è stato arrestato dai militari che gli hanno sequestrato il coltello utilizzato: l’accusa è di tentato omicidio. Inoltre, altro ghanese di 25 anni è intervenuto per separare i due riportando alcune lievi lesioni.