Riorganizzazione della sosta in città, modifiche alla Mediopadana

Prevista entro il 30 giugno del 2020 la riorganizzazione della sosta alla stazione Mediopadana dell’alta velocità, che prevede un biglietto da non più di 7 euro per lasciare la vettura in sosta per tutto il giorno. Inoltre, grazie ai lavori di lavori miglioramento dell’area, sarà disponibile una navetta gratuita nelle immediate vicinanze della stazione. E’ quanto emerso da una complessa delibera della giunta comunale, che prevede la revisione tra le parti della concessione dei servizi di gestione della sosta, assegnata nel 2016 dal Comune al consorzio Tea.