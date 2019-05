Rifiuti liquidi versati in un fiume a Castelnovo Monti

Un 70enne di Castelnovo Monti è stato denunciato per immissione di rifiuti liquidi in acque superficiali, getto pericoloso di cose a causa delle molestie olfattive, maltrattamento di animali, deturpamento di bellezze naturali e deterioramento di habitat in area protetta. L’indagine è iniziata dopo alcune segnalazioni di una improvvisa colorazione scura del Rio Maillo, oltre all’arrivo di un’aria maleodorante nella zona. L’anomalia è stata quindi segnalata ai carabinieri forestali di Castelnovo Monti che sono risaliti ai titolari di un’azienda agricola che avrebbero versato illecitamente rifiuti liquidi nel rio.