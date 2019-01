Riesumato marciapiede dell’antica via Emilia

Un segmento dell’antica via Emilia sarebbe emerso dagli scavi in piazza Gioberti, rivelando un tratto di circa 3 metri costituito da un piano in ciottoli fluviali squadrati, disposti per consentire il deflusso laterale dell’acqua piovana. La scoperta sarebbe stata documentata dagli archeologi e dovrebbe divenire oggetto di studio e pubblicazione da parte della Soprintendenza: la via sarebbe delimitata da un marciapiede realizzato con ciottoli posti di taglio, che creerebbero una sorta di gradino continuo rialzato rispetto alla parte restante del battuto stradale. “Questo rinvenimento aggiunge un nuovo tassello alla conoscenza del tracciato della via Aemilia, già rinvenuto in più punti nel corso del ventesimo secolo, e porta dati nuovi e fondamentali riguardo all’annosa questione della posizione del torrente Crostolo all’interno della città antica tra epoca romana e XIII secolo. Studiando i dati pregressi e quelli emersi dal controllo archeologico in corso in piazza Roversi, sempre nell’ambito del progetto Ducato Estense, potremo definire con maggior precisione la posizione dell’alveo del torrente e la conformazione di questo nevralgico settore urbano”, come spiegherebbe la soprintendente Cristina Ambrosini.