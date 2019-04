Richiedente asilo denunciato per ricettazione

Un gambiano di 20 anni richiedente asilo nonché ospite in una struttura d’accoglienza, è stato denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito dopo essere stato trovato in possesso di ben 13 carte abilitate al pagamento, alcune delle quali intestate ad altri stranieri richiedenti asilo. I militari hanno inoltre che il ragazzo aveva effettuato transazioni illecite per acquisto di generi alimentari in un supermercato della zona della stazione centrale dei treni di Reggio Emilia.