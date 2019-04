Reggio Emilia porta in tribunale la “AC Reggiana 1919 spa”

l Comune di Reggio Emilia porta in tribunale l’associazione “Calcio Reggiana 1919 spa”, dopo aver avviato le procedure di “insinuazione al passivo” nei confronti della società guidata dai coniugi Mike e Alicia Piazza, attualmente in liquidazione. L’ente rivendica in particolar modo il pagamento di 87.000 euro derivanti dalle tasse sui rifiuti e i servizi per l’anno 2016, dall’imposta comunale sulla pubblicità per gli anni 2017 e 2018 e per la garanzia prestata nel 2010 in favore della società andata poi in fallimento. Il sindaco Luca Vecchi ha inoltre proposto che il marchio della Reggiana 1919 venga acquistato per poi essere riassegnato alla squadra che attualmente gioca col nome di “Reggio Audace” per potersi “ricongiungere con la propria storia”.