Reggio Emilia, una lite in un parcheggio richiede l’intervento della Polizia

Arrivati sul posto con die pattuglie gli agenti della polizia trovavano due persone a terra che si stavano picchiando mentre, a pochi metri seduta sul marciapiede, notavano una donna che presentava una ferita lacero contusa alla nuca. Quest’ultima, di origine marocchina, riferiva che poco prima mentre stava camminando con il marito, anch’egli marocchino, ed i tre figli, un’auto condotta da un cittadino italiano mentre stava effettuando una manovra di retromarcia nel parcheggio, per poco non li urtava. Da qui il rimprovero del marocchino nei confronti del guidatore, il quale per tutta risposta avrebbe incominciato ad offenderlo, per poi scendere dall’auto incominciando a percuoterlo con pugni.

La donna allora sarebbe intervenuta per dividere i due e in quel frangente sarebbe stata colpita da un oggetto (tipo mazza) alla nuca, cadendo quindi a terra, sanguinante. La versione veniva confermata dal marito della donna. Il guidatore, dal canto suo, riferiva invece di essere stato poco prima offeso verbalmente dal marocchino, che lo accusava di avere una condotta di guida non idonea al parcheggio in cui si trovava. Usciva quindi dal veicolo e in quel momento sarebbe stato aggredito fisicamente dall’uomo e dalla donna, ricevendo schiaffi al volto e cercando di difendersi ma senza utilizzare alcun oggetto.