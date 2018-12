Reggio Audace perde 2-1 ostacolata anche dall’arbitraggio

La Reggio Audace avrebbe perso 2-1 in casa contro l’Adrense al termine di un match in cui l’arbitraggio sarebbe stato molto criticato dai tifosi e dalla dirigenza della squadra, a causa di due rigori non concessi ai granata e ammonizioni poco meritate: infatti, il mister Antonioli e il preparatore atletico Cosmi sarebbero stati allontanati dal terreno di gioco per proteste. Anche con un atteggiamento più deciso nel secondo tempo, non c’è stato infatti nulla da fare contro l’ostentazione dell’arbitro, che in seguito sarebbe stato definito dal presidente Quintavalli come “Una direzione di gara non all’altezza di una piazza come quella di Reggio Emilia”, aggiungendo “E’ opportuno che qualcuno cambi mestiere”.