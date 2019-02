Reggiano arrestato per spaccio in Sri Lanka

Arrestato in Sri Lanka un 36enne originario di Reggio Emilia, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo una perquisizione che ha rivelato oltre 60 grammi di cocaina in suo possesso. In visita nel continente asiatico dal gennaio scorso, l’uomo era insieme ad un israeliano di 25 anni anche lui in manette per lo stesso reato. Insieme dovranno comparire davanti al giudice per l’interrogatorio. Preoccupazione da parte della famiglia, a causa delle severi leggi e pene dello stato dello Sri Lanka nei confronti del narcotraffico.